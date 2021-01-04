ПВХ пленка Страйп белый, глянец

Актуальный список уцененных столешниц. Обрезки столешниц позволят Вам существенно сэкономить на общей стоимости заказа т.к. скидки на полотна из данного раздела от 10 до 70% от базовой цены. Столешницы, подоконники, Барные стойки и обеденные столы - практически даром. Можем попилить/закромить по Вашим размерам. Товар в наличии. Мы работаем без выходных!