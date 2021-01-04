ПВХ пленка Страйп белый, глянец

Сеть брендовых магазинов   "Столешницы-и-Кухни.РФ"

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Пришло время поменять столешницу на кухне
Пришло время поменять столешницу на кухне
Сегодня - лучшее время поменять столешницу
Сомневаешься?- посмотри видео, как бывает...
Всем, кто поставил лайк на ютуб - скидка 2.5%
Обрезки столешниц в наличии (актуально на 04.01.2021)
Обрезки столешниц в наличии (актуально на 04.01.2021)
Актуальный список уцененных столешниц. Обрезки столешниц позволят Вам существенно сэкономить на общей стоимости заказа т.к. скидки на полотна из данного раздела от 10 до 70% от базовой цены. Столешницы, подоконники, Барные стойки и обеденные столы - практически даром. Можем попилить/закромить по Вашим размерам. Товар в наличии. Мы работаем без выходных!
Большая распродажа кухонных моек и смесителей
Большая распродажа кухонных моек и смесителей
Большая распродажа кухонных моек и смесителей
Товар в наличии на складе в городе Люберцы
Дешевле закупки - актуально до Нового года
Большая распродажа столешниц и стеновых панелей.
Большая распродажа столешниц и стеновых панелей.
Столешницы и стеновые панели со скидкой от 10 до 50%.
При покупке двух и более товаров - обсуждается доп.скидка!!!
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Коллекции
Wilsonart коллекция №60 Матовая
Wilsonart коллекция №60 Матовая
Пластик выпускается с оверлеем собственного производства с одним слоем корунда.
Wilsonart коллекция №01 Глянец
Wilsonart коллекция №01 Глянец
Блестящая глянцевая поверхность устойчива к истиранию и образованию царапин и сколов.
Wilsonart коллекция №35 Мираж
Wilsonart коллекция №35 Мираж
Отличается неповторимым блеском и красотой. Изящная гармония матовой и глянцевой, глубокой структурной и полированной текстуры создает неповторимый эффект объёмности.
Услуги
Обычная доставка
Обычная доставка
Доставка в течении 2-3 дней. Временной интервал: Вечер/День
Экспресс Доставка
Экспресс Доставка
Доставка в мах. короткие стоки. Временной интервал: 12-24 часа.
Грузовая Доставка
Грузовая Доставка
Доставка грузов свыше 2х тонн. Временной интервал: Вечер/День.
Статьи
Какую выбрать столешницу для белой кухни?
Какую выбрать столешницу для белой кухни?

Выбрать столешницу для белой кухни не считается сложной задачей. Главное знать какая цветовая гамма лучше всего подойдет для кухонного ансамбля, а также что будет гармонично вписываться в интерьер кухни.

Какая мойка подойдет к вашей столешнице?
Какая мойка подойдет к вашей столешнице?
Чтобы выбрать подходящую мойку для вашей столешницы на кухню, важно перед покупкой определиться какой дизайн и материал вы хотите видеть у себя, чтобы раковина идеально гармонировала с фасадом кухонного гарнитура. 
Можно ли поставить стиральную машину под столешницу?
Можно ли поставить стиральную машину под столешницу?
Из этой статьи вы узнаете, как поставить стиральную машинку под столешницу без ущерба для интерьера и самой столешницы, чтобы это выглядело аккуратно, стильно и надежно.
Варианты цветов кухни с деревянной столешницей
Варианты цветов кухни с деревянной столешницей
Деревянные столешницы стали вновь популярны на данный момент. Кухонная мебель из дерева выглядит эстетично и практично, подходит под разные стилистические подходы.
ПВХ пленка Страйп белый, глянец детальная картинка
ПВХ пленка Страйп белый, глянец детальная картинка фото 2
Восток
Отзывов: 0
Характеристики:
Все характеристики
Классификация
Пленка для МДФ фасадов
Страна
Россия
Цвет
Белый
Рисунок
Однотонный / В полоску
Поверхность
Глянец
Материал
ПВХ
Производитель
Восток
Характеристики:
Прочие
Классификация Пленка для МДФ фасадов
Страна Россия
Цвет Белый
Рисунок Однотонный / В полоску
Поверхность Глянец
Материал ПВХ
Производитель Восток

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Файлы

Файлы
Правила эксплуатации.pdf Файлы, 435.61 КБ
ПВХ пленка Страйп белый, глянец
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