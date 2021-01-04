ПВХ пленка Страйп белый, глянец

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Пришло время поменять столешницу на кухне
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Обрезки столешниц в наличии (актуально на 04.01.2021)
Актуальный список уцененных столешниц. Обрезки столешниц позволят Вам существенно сэкономить на общей стоимости заказа т.к. скидки на полотна из данного раздела от 10 до 70% от базовой цены. Столешницы, подоконники, Барные стойки и обеденные столы - практически даром. Можем попилить/закромить по Вашим размерам. Товар в наличии. Мы работаем без выходных!
Большая распродажа кухонных моек и смесителей
Большая распродажа кухонных моек и смесителей
Товар в наличии на складе в городе Люберцы
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Большая распродажа столешниц и стеновых панелей.
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При покупке двух и более товаров - обсуждается доп.скидка!!!
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Коллекции
Wilsonart коллекция №60 Матовая
Пластик выпускается с оверлеем собственного производства с одним слоем корунда.
Wilsonart коллекция №01 Глянец
Блестящая глянцевая поверхность устойчива к истиранию и образованию царапин и сколов.
Wilsonart коллекция №35 Мираж
Отличается неповторимым блеском и красотой. Изящная гармония матовой и глянцевой, глубокой структурной и полированной текстуры создает неповторимый эффект объёмности.
Услуги
Обычная доставка
Доставка в течении 2-3 дней. Временной интервал: Вечер/День
Экспресс Доставка
Доставка в мах. короткие стоки. Временной интервал: 12-24 часа.
Грузовая Доставка
Доставка грузов свыше 2х тонн. Временной интервал: Вечер/День.
Статьи
Какую выбрать столешницу для белой кухни?
Выбрать столешницу для белой кухни не считается сложной задачей. Главное знать какая цветовая гамма лучше всего подойдет для кухонного ансамбля, а также что будет гармонично вписываться в интерьер кухни.
Какая мойка подойдет к вашей столешнице?
Чтобы выбрать подходящую мойку для вашей столешницы на кухню, важно перед покупкой определиться какой дизайн и материал вы хотите видеть у себя, чтобы раковина идеально гармонировала с фасадом кухонного гарнитура.
Можно ли поставить стиральную машину под столешницу?
Из этой статьи вы узнаете, как поставить стиральную машинку под столешницу без ущерба для интерьера и самой столешницы, чтобы это выглядело аккуратно, стильно и надежно.
Варианты цветов кухни с деревянной столешницей
Деревянные столешницы стали вновь популярны на данный момент. Кухонная мебель из дерева выглядит эстетично и практично, подходит под разные стилистические подходы.
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